Várias actividades realizadas no âmbito do projecto 'Escola Comunitária para a Empregabilidade e o Voluntariado'

Formações, acções de sensibilização, sessões de coaching orientadas para o mercado de trabalho e iniciativas de jobshadowing foram algumas das actividades realizadas no âmbito do projecto 'Escola Comunitária para a Empregabilidade e o Voluntariado' que chega, agora, ao fim e que teve como objectivo fomentar o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e técnicas de pessoas jovens e adultas, no Porto Santo.

Promovido pela AIDGLOBAL, em parceria com a Junta de Freguesia do Porto Santo, e com o apoio do Programa Vinci para a Cidadania, o projecto iniciou em 2022 e decorreu até 2024.

"Atendimento ao público, redes sociais, Excel, Canva, negócios digitais, inglês, corte e costura, cibersegurança, desenvolvimento infantil e primeiros socorros pediátricos foram alguns dos temas abordados nas 20 acções de capacitação realizadas e que envolveram cerca de 300 participantes, traduzindo-se em 206 horas de sensibilização", revela à imprensa.

Estas formações levaram à criação de 8 guias formativos que estão disponíveis, online, na página do projecto, em https://www.aidglobal.org/project/escola_comunitaria_empregabilidade_voluntariado/ , com conteúdos que podem ser replicados em futuras formações. Um dos guias desenvolvidos − 'Gestão do Orçamento Familiar – Guia prático' − foi impresso e distribuído a cerca de 100 beneficiárias/os de apoios sociais.

"A actividade de Jobshadowing — acompanhamento de um/a profissional no seu posto de trabalho – envolveu 10 participantes que estiveram presentes junto de profissionais em contexto de trabalho durante, pelo menos, 24h, distribuídas ao longo de alguns dias. A actividade foi realizada em diversas entidades, como Escola de Mergulho Rhea Dive, Escola Nossa Senhora da Conceição – Externato, Associação Casa do Voluntário e Clínica Ilha Dourada", acrescenta.

As sessões individuais para trabalhar competências pessoais e sociais orientadas para o mercado de trabalho terão continuidade em 2025.

"Sendo apoiado pela ANA – Aeroportos de Portugal, o projecto contou com a participação activa de Isabel Velosa, madrinha da iniciativa", concluiu.