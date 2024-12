Projecto de Robótica leva docentes da Escola Brazão de Castro à Croácia

No âmbito do projecto Erasmus+ 'My Robot, My Learnmate', dois docentes deste estabelecimento de ensino estiveram na Croácia na última semana, onde decorreu a primeira reunião do projecto.

O projecto tem como objectivo dotar os professores e educadores das ferramentas necessárias para inspirar a próxima geração de alunos e aproveitar o potencial da tecnologia. Utilizará os robôs NAO, permitindo criar um ambiente de aprendizagem mais personalizado e interactivo, onde todos os alunos podem prosperar. De salientar que este projecto conta com parceiros da Croácia, Polónia, Alemanha, Portugal continental e da Madeira.