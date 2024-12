Centro Comunitário Regional celebra o Natal com os netos dos seus utentes

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, marcou presença na Festa de Natal das Crianças, que se realizou, esta tarde, no Centro Comunitário Regional.

Esta é uma iniciativa da Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais que contou com a parceria da agência Naturdouro na cedência das prendas que vão abrilhantar o Natal destas 49 crianças.

O Pai Natal foi recebido com enorme alegria e com um brilho nos olhos das crianças que ouviram com o entusiasmo contido as felicitações da Secretária Regional. "Que este seja um Natal com muitas prendas, mas principalmente que seja uma época de alegria e convívio com a família e amigos e que possam aprender a importância de aceitar o outro na sua diferença", referiu.