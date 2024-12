Quinta do Furão volta a receber o 'TUI Global Award 2025'

O Hotel Quinta do Furão volta a receber pela nona vez consecutiva, o prémio atribuído pelo maior operador turístico do mundo, a TUI, aos cem melhores hotéis do mundo segundo a avaliação dos seus clientes.

Pedro Costa, director geral do Hotel Quinta do Furão, considera que é um "excelente reconhecimento para toda uma equipa, altamente motivada e sempre disposta a desafiar-se a si própria no sentido de melhorar cada vez mais todos os aspetos da hospitalidade".

"Pela nona vez consecutiva, vamos comemorar em conjunto", refere o responsável, acrescentando que “trata-se de um prémio genuíno, totalmente orgânico, votado por hóspedes pagantes e não por internautas simpatizantes, prova que continuamos no caminho certo”.

O director acrescenta que espera que existam, como tem sido hábito, "mais dois ou três companheiros de excelência, mais dois ou três hotéis na Madeira com o mesmo galardão, considerando que é um excelente serviço que este pequeno núcleo de hotéis presta à Região”, remata nota enviada.