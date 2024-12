Novembro mais quente de sempre no Funchal

Durante metade do mês, as temperaturas máximas estiveram acima dos 25 ºC. A anomalia no Areeiro atingiu os 3,3ºC. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 17 de Dezembro.

"Noite tem de acabar mais cedo" é, por seu turno, a notícia com maior destaque gráfico da primeira página de hoje. A conferência ‘Pensar o Futuro’ sobre o Ruído no Funchal gerou um intenso debate em torno do ponto de equilíbrio entre os interesses económicos e o direito ao descanso e à tranquilidade dos moradores.

Saiba também que "Taxa de serviço na hotelaria ajuda a compor salários".

"Linha de crédito para empresas com reforço de 16 milhões" é outro dos assuntos que lhe damos a conhecer nesta edição.

A 'fechar' a primeira página de hoje está a "Noite do Mercado com 53 espaços comerciais". Para 23 de Dezembro, a Câmara do Funchal vai reforçar a segurança e limpeza da cidade.

