'Confiança' lembra aos funchalenses que "nem todos os políticos são iguais"

A Coligação Confiança, através do seu porta-voz Miguel Silva Gouveia, endereçou uma mensagem de votos de Feliz Natal a todos os funchalenses e aproveitando para "deixar uma mensagem de confiança e de esperança para o ano de 2025, em tempos tão conturbados que estamos a viver politicamente e não só", começou por dizer.

Para o antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal e actual líder da oposição na CMF não quis deixar a oportunidade fugir sem dizer que "nem todos os políticos são iguais, é possível fazer e honrar compromissos e o exemplo está também aqui na Câmara do Funchal, com a equipa da Coligação Confiança, que, não tendo ganho em 2021, mantém-se fiel ao compromisso que afirmou com os funchalenses, defendendo sempre os seus interesses e acaba por ser um exemplo, julgo eu, para que em 2025 possamos ter mais pessoas honrando compromissos e colocando o interesse público em primeiro lugar", prometeu.

Para Miguel Silva Gouveia, o grande desafio para o próximo ano passa por "fazermos uma transição para uma política mais credível e sustentável a nível regional, porque aquilo que vemos é que a cada processo interativo mais pessoas olham com desconfiança e, até, com alguma mágoa para alguns políticos e acho que é o momento de fazer uma transição geracional e de manter aqueles que têm dado mostras de ser de confiança, manter com essas pessoas uma construção de uma Madeira melhor e de uma cidade melhor também", concluiu.