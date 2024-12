Representante da República deu início às audiências e está reunido com Albuquerque

O representante da República, Ireneu Barreto, iniciou, esta manhã, no Palácio de São Lourenço, a série de audiências com os partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira, na sequência da aprovação de uma moção de censura que ditou a queda do Governo Regional.

A comitiva do PSD, liderada por Miguel Albuquerque e que integra ainda a deputada Rubina Leal e o chefe de gabinete da Quinta Vigia, Rui Abreu, está já reunida com o juiz conselheiro. Não foram prestadas declarações à entrada.