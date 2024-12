Numa notícia divulgada ontem sobre uma parceria entre Agência Espacial Portuguesa, a ESA (Agência Espacial Europeia) e a Marinha para exploração espacial, um dos parágrafos finais faz referência a vários locais existentes em Portugal que servem para simular as condições de vida noutros planetas e no Espaço, sendo que um deles se encontra no arquipélago da Madeira. Será mesmo assim? E onde fica esse sítio?

A Agência Espacial Portuguesa publicou, em Julho passado, um catálogo de locais e infraestruturas espaciais análogos em Portugal. O interesse em torno de sítios com algumas características análogas às que podem ser encontrados noutros planetas está relacionado com as iniciativas de exploração espacial e o treino e experiência que podem ser úteis para as mesmas. A Agência Espacial Portuguesa iniciou, em 2022, um exercício aprofundado de harmonizar e categorizar consistentemente locais e instalações potenciais e existentes em todo o país. Desse trabalho nasceu a primeira edição do Catálogo de Locais e Infraestruturas Espaciais Análogos em Portugal, com seis sítios identificados: Barreiro da Faneca (ilha de Santa Maria), Vulcão dos Capelinhos (Faial), a gruta do Natal (ilha Terceira), uma cratera de vulcão (ilha do Pico), a galeria de uma mina em Valongo e as grutas da Selvagem Grande, no arquipélago da Madeira.

Foto Alessio Romeo/Projecto Microceno

Neste último caso, os especialistas encontraram características que dão “dicas sobre Marte”. A identificação daquele sítio geológico com interesse para a exploração espacial resultou do projecto Microceno, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que teve como objectivo estudar, pela primeira vez, a microbiologia e mineralogia das grutas vulcânicas terrestres e marinhas daquelas ilhas. A iniciativa foi liderada, em Julho de 2021, pela microbióloga e investigadora da Universidade de Évora Ana Zélia Miller.

Num artigo publicado pela Agência Espacial Portuguesa refere-se que desbravando as grutas das Selvagens reúnem-se informações que poderão ser úteis para abrir caminho para outras paragens para lá da órbita terrestre. É que as ilhas “podem ser consideradas como potenciais análogos de Marte”. Não é que o ‘planeta vermelho’ caiba inteiro nestas rochosas ilhas, “mas a exploração de grutas formadas em cenários vulcânicos na Terra” pode dar pistas sobre “grutas planetárias desenvolvidas em terrenos semelhantes”, como os de Marte ou até da Lua. A “descoberta de tubos de lava” em dois locais suscitou o interesse da comunidade científica nas grutas vulcânicas do nosso planeta. Estes ambientes subterrâneos “podem albergar microrganismos” com características únicas, “desempenhando um papel importante nos ciclos biogeoquímicos e em processos de biomineralização”, que, por sua vez, “podem ter aplicações importantes para a astrobiologia e a explicação da origem e evolução da vida na Terra”, explicou Ana Zélia Miller.

Foto Alessio Romeo/Projecto Microceno

Além do factor grutas vulcânicas, há outros motivos para se olhar para as Ilhas Selvagens como local de experiências análogas. A “geologia e localização numa zona de movimento lento de placas tectónicas” assemelham-se “aos processos geológicos que ocorrem no ‘planeta vermelho’, onde não há deriva continental”. Contribuem para esta comparação “o tipo de vulcanismo, as taxas de efusão e a geoquímica” das ilhas, características que se encontram ainda na Madeira e nas Canárias, acrescentou Miller.

Para melhor estudar os microrganismos que crescem naquelas grutas foi constituída uma equipa internacional e multidisciplinar em 2021 e promovida uma expedição às Selvagens. “O projecto Microceno perpassa diversas áreas do conhecimento, nomeadamente a geomicrobiologia, a biogeoquímica, a astrobiologia, a exploração planetária, alterações climáticas e biotecnologia”, referiu a investigadora.

Foto Ana Zélia Miller

Um total de 17 investigadores e especialistas de sete países (Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Rússia, Holanda e Canadá) empenharam-se na expedição pelas Selvagens, que constituem um “laboratório natural excepcional”. A aventura despertou, inclusive, a atenção da National Geographic.

Em resumo, é verdade que a Madeira tem um sítio com características importantes para simular a exploração do planeta Marte. Trata-se das grutas da Selvagem Grande.