'Liceu' associa-se à 'Make-A-Wish' e realiza estrela humana

A Escola Secundária Jaime Moniz voltou protagonizar uma actividade solidária, em parceria com a "Make-A-Wish", a organização internacional, sem fins lucrativos, que se dedica a realizar desejos de crianças e jovens com condições médicas graves.

O evento solidário, que se desenvolve entre os meses de Novembro e Dezembro, culminou hoje com a formação de uma gigantesca estrela humana, simbolizando a esperança e o poder de realização dos sonhos de crianças e jovens em situações vulneráveis.

Esta actividade envolveu a Coordenação das Actividades de Complemento e Enriquecimento Curricular e o Grupo Disciplinar de Inglês do 'Liceu'.

A estrela, idealizada e desenhada pela professora Ana Luísa Ferreira, com a ajuda do vice-presidente, professor, Ricardo Abreu, decorreu no Pavilhão da Escola Secundária Jaime Moniz e contou com a presença de várias turmas e respetivos professores que se uniram para compor esta representação artística, registada em imagens aéreas e amplamente partilhada nas redes sociais.

Os organizadores já confirmaram que a estrela humana tornar-se-á uma tradição anual, convidando, ainda, mais pessoas a fazerem parte dessa "corrente de bondade".

A escola revelou ainda, em comunicado de impresna, que "graças ao empenho e à generosidade de toda a comunidade escolar, é possível entregar 800 estrelas a esta causa social de grande importância".

Com esta generosa doação, o Liceu Jaime Moniz vai ajudar a realizar os desejos de muitas crianças e jovens, "proporcionando-lhes momentos de alegria e esperança num período tão delicado das suas vidas".