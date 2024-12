Fez dois assaltos em três dias em Santa Cruz e ficou em prisão preventiva

O Comando Regional da PSP Madeira acaba de confirmar, que o homem, de 32 anos, que assaltou diversos estabelecimentos comerciais no Caniço, tal como o DIÁRIO noticiou em tempo oportuno na sua edição impressa, foi novamente detido e, desta vez, ficou em prisão preventiva pelo crime de furto qualificado.

O 'assalto final' e que levou à prisão do indivíduo ocorreu, na madrugada do passado dia 16 de Dezembro, "através de arrombamento de um estabelecimento de restauração e bebidas situado no Caniço, o qual foi presenciado por uma testemunha que accionou a polícia. A rápida acção policial permitiu deter o suspeito em flagrante delito, quando ainda se encontrava no interior do estabelecimento, já na posse de diversos artigos furtados", pode ler-se no comunicado da PSP Madeira.

A autoridade também confirma que o suspeito já havia sido detido pela polícia no passado dia 13 de Dezembro, ocasião em que "fez um assalto a um quiosque existente no centro daquela freguesia, novamente através de arrombamento, provocando um estrondo que alertou a patrulha policial que se encontrava nas proximidades".

A PSP esclarece que todos os artigos furtados e bens apreendidos foram restituídos aos seus proprietários, tendo estes formalizado a respectiva denúncia.

E acrescenta que a apresentação do detido a 1.º interrogatório judicial deu-se no dia de ontem "e face ao trabalho efectuado pela PSP, aos testemunhos recolhidos em ambos os crimes e antecedentes criminais do mesmo", foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.