Partido ADN lança Joana Amaral Dias à Presidência da República

O partido ADN – Alternativa Democrática Nacional "tem o orgulho de anunciar que decidiu apoiar Joana Amaral Dias numa candidatura à Presidência da República em 2025", anuncia o partido uma "decisão foi ratificada pelo Conselho Nacional do partido, após a Comissão Política ter aprovado por unanimidade o seu apoio à candidatura".

"A escolha do ADN recaiu sobre Joana Amaral Dias devido à sua inigualável defesa pelas Liberdades, Direitos e Garantias fundamentais dos portugueses e por ser uma patriota, pacifista e soberanista, ou seja, é alguém que defende valores que refletem os princípios do ADN" Bruno Fialho, presidente do ADN

De acordo com o dirigente, "o ADN decidiu avançar com este convite a Joana Amaral Dias, pois os nomes que têm sido avançados pela comunicação social como possíveis candidatos não oferecem a imparcialidade e, relativamente a alguns, a credibilidade que um Presidente da República necessita de ter e demonstrar em assuntos que podem mudar por completo a vida dos portugueses, para além de que é uma garantia da defesa dos direitos das maiorias, que têm sido devastados por certos movimentos ou lóbis", justifica.

Bruno Fialho diz que o partido considera que "a Joana Amaral Dias é uma voz crítica e independente, com um histórico de defesa de causas sociais e de transparência, para além da experiência política, capacidade de articulação e conhecimento das necessidades do país" e esclarece que "como Presidente da República, Joana Amaral Dias poderá trazer uma abordagem renovada e inovadora ao cargo, focada na resolução dos desafios estruturais de Portugal, representando uma alternativa de mudança e renovação no cenário político nacional".

E conclui: "Saliento que, desde a instituição do regime republicano em 1910, todos os presidentes eleitos foram homens. A eleição de uma mulher para a Presidência pode ser um marco na história política do país e a Joana Amaral Dias é a candidata ideal para fazer história."

Saliente-se que Joana Amaral Dias foi cabeça-de-lista do ADN às eleições europeias realizadas em Junho deste ano.