Portugal defronta Espanha, Itália e Bélgica no Europeu feminino de 2025

Portugal vai defrontar a campeão mundial em título Espanha, a Itália e a Bélgica na fase de grupos do Europeu feminino de futebol de 2025, ditou o sorteio hoje realizado na cidade helvética de Lausana.

A formação comandada por Francisco Neto, colocada no Grupo B, está pela terceira vez consecutiva na fase final do Europeu, cuja 14.ª edição se realiza de 2 a 27 de Julho de 2025, na Suíça, depois de se ter ficado pela fase de grupos em 2017 e 2022.

A fase de grupos realiza-se de 2 a 13 de Julho, com primeira jornada de 2 a 5, segunda de 6 a 9 e terceira de 10 a 13, os quartos-de-final de 16 a 19, as meias-finais em 22 e 23 e a final no dia 27, pelas 17 horas (em Lisboa), em Basileia.

Seleccionador de Portugal avalia "grupo muito competitivo"

O selecionador português feminino de futebol, Francisco Neto, disse hoje que Portugal ficou inserido num Grupo B "muito competitivo", na fase final do Europeu de 2025, na Suíça.

"É um grupo muito competitivo, próximo do que temos na Liga das Nações. Serão seis meses em que vamos defrontar pelo menos três vezes a Espanha e a Bélgica, e depois [há] uma Itália supercompetitiva, que tem crescido imenso", analisou o técnico.

Segundo Neto, essa competitividade aconteceria de qualquer forma, uma vez que "num campeonato da Europa não há equipas fáceis nem grupos fáceis".

O objetivo de Portugal passa diretamente por "que o nível cresça", para isso tendo de estar "preparado" e ir "passo a passo, jogo a jogo", com uma primeira missão definida de chegar ao último jogo da fase de grupos ainda com hipóteses de seguir em frente.

"Tudo iremos fazer para chegar já qualificados ou dependendo só de nós", admitiu o treinador.

Questionado sobre como definiria o grupo em apenas três palavras, respondeu: "adversidade, competitividade e respeito".

A formação comandada por Francisco Neto, colocada no Grupo B com espanholas, italianas e belgas, está pela terceira vez consecutiva na fase final do Europeu, cuja 14.ª edição se realiza de 02 a 27 de julho de 2025, na Suíça, depois de se ter ficado pela fase de grupos em 2017 e 2022.