Maritimistas contestam derrota dos verde-rubros

Os ânimos ficaram exaltados este domingo, 15 de Dezembro, no Estádio do Marítimo, depois de a equipa verde-rubra somar a sétima derrota do campeonato, desta feita, em casa, frente ao Sport Clube União Torreense.

Após o apito final, os adeptos maritimistas contestaram o resultado dirigindo-se à equipa, ao treinador e até à presidência do clube insular. Veja o vídeo:

O Club Sport Marítimo ocupa o 10.º lugar da II Liga Portuguesa de Futebol com 19 pontos.

O DIÁRIO DESFOCOU AS IMAGENS DO VÍDEO, ASSIM COMO O SOM, PARA SALVAGUARDAR A IDENTIDADE DOS INTERVENIENTES.