Região regista níveis críticos de precipitação

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 15 de Dezembro, revela que o ano hidrológico 2023/24 termina apenas com 72% da chuva habitual registada no arquipélago. Na ilha da Madeira nem chegou a dois terços do normal.

OCM e Rita Guerra cumprem “tradição”

Fique a saber que depois da estreia de ontem, o Concerto de Natal do DIÁRIO volta hoje ao Centro de Congressos e que o humorista Carlos Coutinho Vilhena traz o solo de ‘stand-up comedy’ pela 1.ª vez à Madeira.

Frente Autonomista aponta por agora às ‘Autárquicas’

Nesta edição, descubra que o movimento que junta gente do PSD, PS, JPP e outros quadrantes está de olhos postos no Funchal e em Santa Cruz. Ainda na Política, revelamos que o prazo curto e eleições para as Câmaras favorecem Albuquerque no caso de eventuais ‘Regionais’ antecipadas, já que marcação de congresso depende da vontade do Conselho Regional.

Refúgio para o vício

A reportagem deste domingo avança que toxicodependentes fazem ‘casa’ no parque de estacionamento em Câmara de Lobos. O caso “ultrapassa competências da autarquia”. 25 pessoas estão sinalizadas por uso abusivo de drogas.

No Desporto, destaque para: Nacional vence Moreirense e escapa ao lugar de play-off.

