Artesã Jenita Spinola apresenta colecção de sedas

Jenita Spinola, artesã reconhecida na área da tecelagem apresenta amanhã, dia 17 de Dezembro, pelas 16 horas, uma colecção de sedas da sua autoria.

O fio é extraído do bicho da seda, que logo é tecido através do tear, nascendo assim ricos tecidos usados no mais fino vestuário.

Com estes tecidos, a artesã Jenita Spínola começou por fazer lenços e echarpes com o acabamento manual de linha de seda.

Posteriormente, é aplicado a tinturaria extraída das plantas formando alguns padrões com várias tonalidades numa perfeita harmonia, inspirada numa técnica japonesa designada por “shibori”.

Na tradição portuguesa a seda é especialmente usada em baptizados, casamentos, pelo clero e nobreza.

A seda tem tido, ao longo dos anos, grande presença de fabrico e exportação no Norte de Portugal, nomeadamente, a Real Fábrica das Sedas e outras.