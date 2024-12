Incêndio de Malibu abranda à medida que autoridades avançam no combate ao fogo

O incêndio que lavra na cidade costeira de Malibu, na Califórnia, abrandou com o enfraquecimento dos ventos, permitindo às equipas de emergência progredir hoje na extinção do incêndio.

"Os bombeiros estão a fazer progressos constantes, uma vez que se espera que a humidade relativa aumente durante a noite e que os ventos fracos de nordeste persistam até ao fim da tarde", afirmou o Departamento de Bombeiros da Califórnia (CalFire).

As equipas de bombeiros "estão a equilibrar ativamente a defesa dos edifícios com os esforços para estabelecer e reforçar o controlo do perímetro do incêndio", acrescentou o CalFire.

O incêndio de nome Franklin, alimentado por ventos fortes, atingiu 1.618 hectares desde o seu início na passada segunda-feira, destruindo pelo menos nove edifícios e deixando outros nove danificados, de acordo com o último relatório das autoridades.

Apesar de ligeiras melhorias, as autoridades mantêm o encerramento de estradas ao longo da costa do Pacífico e da Topanga Canyon Boulevard através das montanhas de Santa Monica, bem como as ordens de evacuação que afetam milhares de residentes no centro e leste de Malibu.

O Serviço Nacional de Meteorologia desativou ontem à noite o aviso de alerta vermelho por fortes rajadas de vento e espera-se que as chuvas e a brisa ligeira previstas para o final desta semana facilitem a extinção do incêndio por parte dos mais de 1.900 efectivos destacados na zona.

O chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, Anthony C. Marrone, disse que o incêndio, apelidado de Franklin Fire, cresceu quase 40% durante a noite. Pelo menos 7.500 estruturas, a maioria casas, ficaram sob ameaça, com pelo menos 12.600 pessoas sob ordens de evacuação, incluindo as casas de celebridades como Cher e Dick Van Dyke, segundo as autoridades.

Uma das zonas mais afetadas foi Malibu, uma comunidade com cerca de 10.000 pessoas na extremidade ocidental de Los Angeles que aparece em muitos filmes de Hollywood. As chamas arderam perto de quintas de cavalos, de mansões à beira-mar de celebridades e da Universidade Pepperdine, onde os estudantes foram obrigados a abrigar-se no campus pela segunda noite na terça-feira.

O fogo aproximou-se novamente do campus quando os ventos ganharam velocidade a partir do final da tarde de terça-feira, disse hoje o porta-voz da universidade, Michael Friel. "Literalmente, podia-se ver as chamas do topo da colina a partir do campus", disse.

O incêndio deflagrou pouco antes das 23 horas de segunda-feira e deslocou-se rapidamente para sul, saltando sobre a famosa Pacific Coast Highway e estendendo-se até ao oceano, onde as grandes casas se alinham na praia e os desfiladeiros interiores acidentados são notoriamente propensos a incêndios.

Segundo a AP, não se sabe ao certo como é que o incêndio começou. O chefe do corpo de bombeiros disse que sete estruturas tinham sido destruídas e nove outras tinham sido danificadas.