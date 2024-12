Raquel Coelho diz que "ninguém quer casamento com traidores de coligação", em resposta à recusa dos partidos convidados por Paulo Cafofo para uma coligação alargada com o PS.

“Há primeira todos caem, há segunda cai quem quer”, lançou Raquel Coelho, salientando que os partidos da oposição já estão escaldados de acordos com o PS.

No seu entender, "não pode haver entendimentos partidários com o PS, enquanto, Paulo Cafôfo, estiver à frente do Partido Socialista". Diz ainda que "o líder do PS/Madeira não inspira confiança", pois "foi desleal com todos os parceiros com quem se coligou e não tem um projecto claro, nem unificador para a Madeira".

Raquel Coelho afirma que "com a liderança autofágica e narcisista de Paulo Cafôfo dificilmente será possível um entendimento entre a oposição".

O PTP também considerou lamentável o convite aos partidos ter sido feito pela comunicação social, sem antes tê-los abordado de forma privada, mostrando que estes são vistos como "meros instrumentos".