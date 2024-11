Descubra o novo menu do Restaurante Enseada Food and Drinks, no Clube Naval do Funchal

O Enseada Food and Drinks está situado no 1.º piso do Clube Naval do Funchal e a partir de hoje, Quarta-feira, tem na sua carta novas propostas culinárias cheias de sabores arrojados, para jantar, pelas mãos do Chef Diogo Vieira.

Vá provar pratos de carne, peixe e vegetarianos inspirados nas cozinhas mexicana e mediterrânica. Para acompanhar, estas novas propostas, o Enseada Food and Drinks manteve a variada carta de cocktails e bebidas, com combinações tradicionais e exóticas.

Além da oferta culinária, aqueles que visitarem o restaurante poderão também desfrutar do Music Set Enseada, todas as Sextas-feiras e Sábados, de cada mês, com música ao vivo, de bandas locais e DJ’s, criando uma atmosfera perfeita para o convívio e diversão.

Vá conhecer o Enseada Food and Drinks e experimentar as novas propostas gastronómicas, sempre em boa companhia, com vista mar.

Entrada é Livre.

Enseada Food & Drinks

Clube Naval do Funchal – 1.º Piso

Rua da Quinta Calaça n.º 32, 9000-108 Funchal

Horário: Quarta a sábado, das 18h às 24h

Reservas: +351 939 234 156

Redes Sociais:

Facebook: facebook.com/enseadafooddrinks

Instagram: instagram.com/enseada_food_drinks