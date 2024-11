Derrocada no Caminho dos Pretos encerra estrada

A queda de pedras de grandes dimensões, na última noite, no Caminho dos Pretos, levou ao seu encerramento.

Por volta das 23h30, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados e mobilizaram para o local três operacionais e um viatura para sinalizar o local e remover as pedras.

Com a PSP também mobilizada, a solução passou por encerrar a via até que sejam respostas as condições de segurança.