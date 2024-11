Josep Borrell apela à paz na visita à zona desmilitarizada entre a Coreia do Sul e do Norte

O chefe da política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, visitou hoje a zona desmilitarizada que serve de fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, de onde destacou a necessidade de "investir mais na paz".

"A minha visita hoje à zona desmilitarizada entre a República da Coreia e a RPDC (República Popular Democrática da Coreia) serve para lembrar a necessidade de investir mais na paz", publicou Borrell na sua conta na rede social.

O responsável também destacou o trabalho do Comando das Nações Unidas e da Comissão de Supervisão dos Países Neutros, as missões internacionais destacadas na linha do armistício, uma vez que ambos os países permanecem tecnicamente em guerra desde 1953.

O chefe da diplomacia da UE reuniu-se em Seul com o ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, Cho Tae Yul, com quem discutiu possíveis formas de aumentar a cooperação em segurança e defesa.

Borrell também planeia reunir-se com o ministro da Defesa, Kim Yong Hyun.

"Nos últimos anos, aproximámo-nos ainda mais e fizemos progressos significativos na parceria digital, verde e saúde. Estou aqui para elevar a cooperação em segurança e defesa entre a Coreia do Sul e a UE para o próximo nível", destacou Borrell, numa mensagem anterior publicada no X.

De acordo com meios de comunicação sul-coreanos, as negociações também serviriam para abordar o recente envio de tropas norte-coreanas à Rússia para participar na guerra na Ucrânia.