CMF auscultava comerciantes da 'Fernão Ornelas' em 2015 para decidir fecho estrada

A Câmara Municipal do Funchal estudava, em 2015, o encerramento da Rua Dr. Fernão de Ornelas ao trânsito automóvel.

Na rubrica Canal Memória de hoje recorde a edição número 45741 do DIÁRIO.

A autarquia funchalense realizou um inquérito junto dos comerciantes de uma das ruas mais movimentadas da capital madeirense para conhecer a sua opinião sobre o fim da circulação automóvel naquela artéria da cidade.

A Rua Dr. Fernão Ornelas, que já teve o trânsito automóvel nos dois sentidos, passou a ter apenas um sentido e a CMF decidiu destinar grande parte da via à circulação pedonal.

A 15 de Novembro de 2015, o DIÁRIO divulgou o resultado da auscultação da população promovida pela autarquia, revelando que "a principal medida na requalificação da Rua Dr. Fernão Ornelas, no centro do Funchal, parece ser do agrado da maioria dos comerciantes desta artéria".

"O fecho da principal rua do Funchal ao trânsito automóvel é a medida de maior impacto no projecto de requalificação que a equipa de Paulo Cafôfo tem em mãos", pode ler-se no artigo da autoria do jornalista Agostinho Silva, que fez manchete na edição impressa daquele dia.

A notícia revela que o Executivo municipal optou por ouvir os cidadãos, em particular os que vivem e trabalham na Rua Dr. Fernão Ornelas antes de avançar com o projecto, apontando que o resultado foi positivo.

"Com 92 respostas validadas, 52 inquiridos concordaram com a possibilidade de fecho da ‘Fernão Ornelas’ ao trânsito, com 34 respostas negativas, e 6 indecisos. Ou seja, 56% dos inquiridos concordam com a pedonização, com 37% a opor-se", explica o DIÁRIO.

Confira o artigo na íntegra:

O projecto para pedonizar a maior parte da Rua Dr. Fernão Ornelas foi concluído em 2019.