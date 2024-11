Egípcio detido em Angola com 2.468 diamantes

O serviço de Investigação Criminal de Angola (SIC) deteve, na segunda-feira, um homem de nacionalidade egípcia e apreendeu 2.468 diamantes, bem como quantias monetárias em dólares e kwanzas, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado do SIC, os diamantes encontravam-se na casa do homem de 35 anos, no bairro Calonda (Lunda Norte), onde foram igualmente apreendidos 6.750 mil dólares (cerca de seis milhões de euros), 2.172.000 kwanzas (dois milhões de euros), duas máquinas calculadoras, uma balança de pesagem de diamantes, uma máquina de testagem de diamantes e um jogo de crivo usados nas atividades ilícitas de compra e venda de diamantes.

O suspeito será presente ao magistrado do Ministério Público para trâmites legais subsequentes.

Também na segunda-feira, na província do Uíge, as autoridades realizaram uma operação que resultou na apreensão de 6.180 litros de combustível e detiveram um homem de 46 anos, que está indiciado da prática do crime de circulação de produtos petrolíferos para o contrabando.

A ação policial ocorreu em duas aldeias, estando o produto armazenado em duas residências num total de 289 bidões com a capacidade de vinte litros cada de gasóleo e dois tambores de 200 litros de gasolina.

O objetivo era transpor a fronteira e comercializar o combustível na República Democrática do Congo, estando a ser desenvolvidas as diligências para o desmantelamento total da rede envolvida na prática, segundo o SIC.