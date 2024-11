Pelo menos 13 pessoas mortas e outras raptadas por rebeldes extremistas no leste da RDCongo

Pelo menos 13 pessoas foram mortas e outras raptadas no leste da República Democrática do Congo (RDCongo) por rebeldes extremistas ligados ao grupo Estado Islâmico (EI), indicaram hoje as autoridades locais.

Rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (FDA), que têm ligações ao EI, mataram civis na aldeia de Mabisio, na província de Kivu do Norte, declarou o administrador da zona, coronel Alain Kiwewa, na televisão estatal.

Havia mulheres entre os mortos no ataque de sexta-feira à noite, e as casas foram incendiadas e saqueadas, descreveu o administrador.

Há décadas que o leste da RDCongo se debate com a violência armada, com mais de 120 grupos a lutar pelo poder, pela terra e por recursos minerais valiosos, enquanto outros tentam defender as suas comunidades. Alguns grupos armados foram acusados de assassínios em massa.

Nos últimos anos, os ataques das FDA intensificaram-se e estenderam-se a Goma, a principal cidade do leste da RDCongo, bem como à província vizinha de Ituri.

Organizações de defesa dos direitos humanos e as Nações Unidas acusaram as FDA de matar centenas de pessoas e de raptar ainda mais, incluindo um número significativo de crianças.

Em agosto, as FDA mataram pelo menos 12 pessoas em várias aldeias de Kivu do Norte.