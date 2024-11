Foi com o deputado Rui Marques praticamente a seu lado que Miguel Albuquerque disse que o PSD-M “está unido dentro dos quadros de liberdade” e reafirmou que não tem medo de perder o seu lugar.

“Eu perco o meu lugar quando for a eleições”, afirmou esta manhã na Ponta do Sol. E acrescentou: “Essa ideia de arranjarem, governos, chefe de governo, tudo engendrado nas cadeirinhas do parlamento, tirem o cavalinho da chuva que eu não me demito em função disso”. Albuquerque foi confrontada com a notícia publicada na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira,. que dá conta de que grande parte dos deputados social-democratas deseja a sua saída da liderança.

E porquê não o faz?, questionou aos jornalistas que antes tinham perguntado se teria condições de continuar a exercer o cargo de presidente do Governo: “Isso seria defraudar e sobretudo dar uma facada naquela que é uma decisão do povo madeirense”.

Albuquerque continua a reforçar a tese que “não há nenhum governo que se aguente sem legitimidade popular”, por considerar que é a base da governação.

Declarações proferidas esta manhã à margem de uma visita a uma exploração agrícola na Ponta do Sol.