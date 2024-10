Estamos a chegar a um nível de saturação em circunstâncias diversas, em vários pontos do planeta, em muitos países com riqueza própria, em muitas cidades europeias, que está a interferir com as mais normais e adequadas funcionalidades, onde estão sistematicamente a acontecer desequilíbrios e disfunções.

São os problemas meteorológicos, próprios dos reenquadramentos da mãe natureza, são os conflitos bélicos, com as perspectivas de novas ameaças, não se percebendo quem são os “anjos” ou os “demónios”, são as migrações desmesuradas, é a explosão turístico-desportiva, tipo “tuning” e “fora da caixa”, são os fenómenos privados das sociedades, por exemplo, a disforia de género e afins, que sobrecarregam as famílias, neste caso particular apresentando problemas que podem estar relacionados com zonas da nossa “torre de comando”, onde estão localizadas as áreas das decisões ou opções, emoções, das reações e das actuações ou comportamentos. Tudo isto faz um somatório de problemas que devem ter solução, adaptada a cada circunstância, ... e eis que surge a inteligência artificial, a IA, com grandes perspectivas em poder ajudar a resolver ou atenuar estas múltiplas situações. De tal modo que os psicólogos, anunciaram a utilização da IA nas suas consultas - com um programa adequado a essas específicas matérias - de modo a solucionar algumas das suas capacidades de intervenção com os seus pacientes. Acho óptimo que tal aconteça e que resulte positivamente e também que possa ser estendido a muitas outras áreas, ... sei lá, nos conflitos, nas disfunções, na política europeia ... actualmente em fase de amnésia transitória, na cidadania, nas soluções para a habitação e para a emigração descontrolada, ... sempre dos países ricos, para os países pobres, ... e, se esta intervenção da IA resultar, ... Tu nem vais acreditar!

Outro problema que está na “berra”, são os telemóveis nas escolas, ... como se a sua interdição fosse resolver alguma coisa... porque os seus “paizinhos” vão lhes devolver os telemóveis, mal entrem no carro de volta para casa! Se os adultos - com a sua massa encefálica bem organizada e perfeitamente madura - devem colocar o seu telemóvel relativamente longe do local onde dormem... o que dizer das crianças e jovens cuja matéria encefálica só estará completamente “construída” e apta, por volta dos 25 anos de idade? Quero acreditar na IA, embora desconheça as suas capacidades de intervenção, mas, observando as falhas de inteligência humana, por exemplo, na política europeia, onde há partidos para fazer rir, outros que fazem chorar, outros também, pretendendo nivelar a espécie humana com as outras espécies animais ou a vegetal, ... quando neste caso, o problema se resolve tão facilmente com a educação e mais um pouco de cidadania,... valendo ainda os partidos com alguma competência, confiáveis, onde se pode votar com garantias de serviços dedicados ao país e á sua população. Se repararem, nos países mais ricos do mundo, funcionam ditaduras e oligarquias! Será que vai ser também a IA a resolver estas disfunções? Não creio!

Temos de ser capazes de descobrir a razão das “coisas”, quer das coisas boas, quer das más, saber o motivo porque acontecem, seja no seio da mãe natureza, seja nas áreas técnicas, muito particularmente na área da saúde, de modo a sermos capazes de dar cura e assim a solução para tudo o que nos aflige e nos prejudica. Temos de acreditar e contar com a IA ... e, se tudo correr bem, ... Tu nem vais acreditar !

P.S. 1 - Daqui a um mês é dia 25 de Novembro, fazendo 50 anos que se instalou a democracia em Portugal! Que naturalmente não aconteceria sem o dia 25 de Abril, data em que nos restituíram a liberdade! Festejemos com toda a energia, este meio século de democracia activa!!!

P.S. 2 - O E.M. oferece 1 milhão de dólares por dia, durante 17 dias seguidos, num sorteio diário por entre os votantes em D. Trump? Não contaram p’ra você ??

P.S. 3 - A Coreia do Norte vai mandar soldados para combater na Europa? E o que diz a Europa?