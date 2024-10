A cozinha dos seus sonhos, feita à medida

Já imaginou ter em sua casa a cozinha com que sempre sonhou? Pois bem, na Casa Santo António é possível. Os móveis feitos à medida são a solução perfeita para transformar o seu espaço e personalizá-lo de acordo com os seus gostos e necessidades.

Ao optar por uma cozinha por medida tem a total liberdade de escolher desde o formato aos materiais a utilizar, a cor … tudo pode ser escolhido ao pormenor, de forma a criar uma cozinha que seja única. Priorizar todos os detalhes pode ser relevante para que este espaço se torne esteticamente bonito, mas, acima de tudo, funcional.

Na escolha dos materiais a utilizar na sua cozinha por medida terá total liberdade para optar pela qualidade que melhor sirva o seu propósito, garantindo que não existirá tanto desgaste ao longo do tempo, de acordo com a utilização que lhe é dada.

Além disso, esta possibilidade permite um melhor aproveitamento dos espaços, uma vez que é desenhada ao pormenor, garantindo um espaço de trabalho, refeições e arrumação à medida das suas necessidades.

A Casa Santo António tem a capacidade de passar do papel para a realidade todos os seus sonhos, com rigor e profissionalismo, nunca descurando da componente estética. Todas as cozinhas são planeadas e executadas detalhe a detalhe. E todo o mobiliário e acabamentos são rigorosamente desenhados e projectados consoante a sua escolha.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.