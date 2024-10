Associação Flores de Maio comemora 38 anos com espectáculo de aniversário no Porto da Cruz

A Associação Grupo Cultural Flores de Maio (AGCFM) celebra, amanhã, dia 19 de Outubro, o seu 38.º aniversário. A data será assinalada com a realização de um espectáculo, onde actuarão os grupos artísticos que integram a associação: Machetinho, Ensemble Vocal, Coro Infantil, Borracheiros e Animação.

Este espetáculo, que decorrerá no Centro Cívico do Porto da Cruz, tem o início agendado para as 19h30 e é de entrada livre.

Ainda integrando as comemorações do aniversário, será celebrada uma eucaristia no dia 20 de Outubro, pelas 11 horas, solenizada pelo Ensemble Vocal desta associação, na igreja paroquial do Porto da Cruz.

A Associação Grupo Cultural Flores de Maio é uma associação de cariz artística e cultural centrada no Porto da Cruz e criada, em 1986, com o objetivo de divulgar a cultura popular madeirense. Reflexo de 38 anos de dinâmica, esta associação garante actualmente a manutenção de vários grupos - Borracheiros, Coro Infantil, Machetinho, Animação e Ensemble Vocal - que produzem e apresentam espetáculos, com regularidade, em eventos locais e por toda a ilha mediante o convite de entidades públicas e privadas.

Estão ainda abertas as inscrições para as suas actividades, para o ano lectivo de 2024-2025.