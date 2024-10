Jornais destacam que PS dá 'luz verde' ao Orçamento do PSD

Bom dia. O tema do Orçamento de Estado para 2025, que tem estado em destaque nos jornais nacionais, hoje volta a ser reforçado com o 'sim abstencionista' do PS ao PSD, viabilizando assim o documento. A excepção são mesmo os jornais desportivos. Ainda assim, há vários outros temas neste dia 18 de Outubro de 2024.

No semanário Expresso:

- "Lei leva centenas de mulheres a abortar em Espanha"

- "Abstenção do PS evita crise política"

- "Congresso do PSD: Montenegro quer mudar direção"

- "Cativações de Miranda Sarmento batem recorde"

- "24 mil continuam sem aulas a uma disciplina"

- "Especialistas dizem que Benfica arrisca descer aos distritais"

- "Bancos sem controlo total sobre clientes incumpridores"

- "A arte da imagem e do bem vestir na politica"

- "Sangalhos, a pista onde pedalam os campeões"

- "Obiang reprime reduto da lusofonia na Guiné Equatorial"

- "Macron de visita a Portugal"

- "Israel mata líder do Hamas"

No Nascer do Sol:

- "Vistos gold, 'versão startups': 50% são para russos e iranianos"

- "Luís Aguiar-Conraria, economista e professor universitário: 'A AD devia ter beneficiado ainda mais as grandes empresas'"

- "Acabou o tabu: PS vai abster-se no Orçamento"

- "Nuno Palma [investigador]: 'A academia em Portugal é muito atrasada, contrária ao mérito e medíocre'"

- "PSP avalia queixas de rapto e violação em TVDE"

- "Segurança: Luís Neves vai continuar à frente da PJ"

- "Nuno Jacinto : 'O SNS devia diferenciar-se por ter carreiras médicas baseadas no mérito'"

- "Imigração: Europa fecha portas e Meloni indica o rumo"

- "Portugal Amanhã. Finanças: Empresas e economistas dão luz verde ao Orçamento, perante forte incerteza"

- "Juntos no combate ao bullying. Atriz Ana Sofia Martins e psicólogo Luís Fernandes"

- "País positivo. Sustentabilidade - construção civil self storage. Açores - Turismo natureza"

No Público:

- "OE2025: Pedro Nuno Santos anuncia abstenção do PS. E assim o orçamento é aprovado"

- "Hospitais: dos 37 heliportos só cinco estão aptos a receber emergência médica"

- "Teresa Veiga: ela existe nas palavras, o resto é mistério"

- "Garantia pública aumenta o risco de clientes incumprirem"

- "Inteligência artificial: Google, Amazon e Microsoft apostam na energia nuclear"

- "Médio Oriente: Israel clama vitória com a morte do líder do Hamas"

No Correio da Manhã:

- "Investigação à corrupção no futebol. 'O dinheiro veio', em conversa no balneário entre jogador e treinador, José Mota é questionado sobre se o dinheiro 'veio"

- "Pedro Nuno Santos viabiliza Orçamento"

- "Israel abate chefe do Hamas"

- "Portimonense-Sporting. Rúben Amorim preparado para continuar no Sporting"

- "Paulo Rangel. Ministro insulta general"

- "Taxas. Inflação permite ao BCE cortar 0,25% nos juros"

- "Caso BES. Ricciardi ataca primo Ricardo Salgado"

- "Queda de varanda mata ícone dos One Direction"

No Jornal de Notícias:

- "Pedro Nuno deixa passar Orçamento de Montenegro"

- "Casal de cabeleireiros era correio da maior rede de narcotráfico do Porto"

- "Educação. Apenas 79 professores reformados aceitaram voltar"

- "Câmaras. Meses à espera de autorização para limpar terrenos"

- "Gaia. Pescadores da Aguda há 60 dias sem ir ao mar"

- "Apanha-bolas. Tática usada na Liga está proibida no estrangeiro"

- "Evasões. Beber o outono"

- "Gaza. Israel abate cérebro do 7 de outubro"

- "Robert de Niro. Estrela maior do Tribeca já brilha em Portugal"

- "Liam Payne. Hotel chamou o 112 antes da morte do cantor"

No Diário de Notícias:

- "General Mendes Ferrão, Chefe do Estado-Maior do Exército: 'Um exército sem capacidade de combate não é um exército'"

- "Pedro Nuno viabiliza OE2025 mas pressiona com sete prioridades"

- "Saúde. Médica tratou doentes com covid e teve de deixar de trabalhar por causa do covid longo"

- "Caso BES. Ricciardi, pai, assinava sem ler e Ricciardi, filho, quis afastar Salgado"

- "Taxas. Juros do BCE devem cair para 3% ou menos no final do ano e depois descer ainda mais"

- "Gillian Anderson revela os ficheiros secretos do desejo"

No Negócios:

- "Entrevista a David Machado: 'Há hoje um excesso de juízo moral sobre tudo'"

- "PS dá a mão ao Governo e viabiliza o Orçamento"

- "De Lisboa ao Dubai, seis startups à caça de capital"

- "Política monetária. BCE sinaliza que cortes de juros vieram para ficar"

- "Portagens. Descontos nas ex-Scut levam a quedas de 50% nas receitas"

No O Jornal Económico:

- "ADSE lucra 117 milhões e continua a perder serviços"

- "Demorou mas PS acaba por deixar passar OE2025"

- "Mercadona aproveita vazio legal para vender hambúrgueres com IVA reduzido"

- "Novobanco faz desconto de 300 milhões para avançar com venda"

- "Azul só aceita renegociar juros da dívida da TAP"

- "BCE quer reavivar economia euro-moribunda"

- "KKR abre portas da alta-finança à Greenvolt"

- "Golfe no Algarve contribuiu com 100 milhões de euros"

- "IVA a 6% vai contribuir para resolver crise na habitação"

No O Jogo:

- "Portimonense-Sporting. Rúben Amorim fala do Manchester City e diz que a relação profissional com Hugo Viana não será eterna - Caminhos diferentes"

- "Técnico garante que o foco total está nos interesses coletivos"

- "Excesso de Gyokeres desvalorizado: 'Não é saudável, mas sendo jovem...'"

- "Andebol. Leões continuam imparáveis na Champions"

- "FC Porto. Apenas seis treinadores ganharam a Taça em época de estreia e AVB foi o último - Vítor Bruno quer seguir o presidente"

- "Benfica. Luís Filipe Vieira quebra o silêncio e aborda caso dos emails: 'Podem dormir descansados'"

- "Braga. Arrey-Mbi lesionado"

- "V. Guimarães. Alberto renova"

No A Bola:

- "Rúben Amorim tranquiliza adeptos do Sporting: 'Eu e o Viana temos dois caminhos diferentes'"

- "Andebol. Leão continua a brilhar na Europa"

- "Benfica. Bruno Lage já prepara o futuro"

- "João Neves, Samu e Schjelderup nos finalistas do golden boy"

- "FC Porto. Fábio Vieira aquece para o onze"

- "SC Braga. Arrey-Mbi três semanas de fora"

- "V. Guimarães. Alberto Baio renovou até 2028: 'É um voto de confiança'"

- "'É um pouco louco treinar o próprio filho' Sérgio Conceição"

E no Record:

- "Amigos, amigos clubes à parte. Amorim garante que o seu futuro não depende de Hugo Viana"

- "Taça de Portugal. Portimonense-Sporting. Kovacic na baliza e Gonçalo Inácio de volta"

- "Benfica. Akturkoglu destroçado. Saiba as razões do grito de revolta pela Palestina"

- "Caso dos 'emails'. Balneário do Aves sob escuta. PJ quis provar incentivos das águias no dragão"

- "FC Porto. Samu elege craque português como ídolo: 'Identifico-me muito com Ronaldo'"

- "Sérgio Conceição orgulhoso do filho. 'Sabia que o Francisco se sairia bem em Itália'"

- "João Neves, Samu e Schuelderup finalistas do Golden Boy"