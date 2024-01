Forças Armadas israelitas reclamam a morte de 25 terroristas em Gaza

O Exército israelita afirmou hoje ter matado mais de 25 "terroristas" no norte e no centro da Faixa de Gaza.

"Durante o último dia [terça-feira], as tropas de Israel que operam no norte da Faixa de Gaza mataram mais de 15 terroristas do Hamas", afirmou hoje um comunicado militar, acrescentando que mais 10 combatentes armados foram mortos na parte central do enclave palestiniano.

O Exército adiantou ter detido cerca de 10 membros do grupo Jihad Islâmica "que estavam a usar uma escola como esconderijo".

Segundo a EFE, as informações sobre a localização dos combatentes na escola ainda não foi confirmada de forma independente.

As tropas israelitas também fizeram buscas em "locais militares", não especificados, onde encontraram grandes quantidades de armas, bem como documentos e equipamento militar pertencentes à organização Hamas, refere o texto das Forças Armadas.

No sul da Faixa de Gaza, em Khan Younis, o Exército disse ter identificado e eliminado uma "célula terrorista" durante um ataque aéreo.

Entretanto, a morte de três reservistas israelitas em combate na terça-feira foi revelada hoje pelo Exército, elevando para mais de 220 o número de mortos entre as tropas de Israel desde o início da ofensiva terrestre em Gaza.

Hoje, a polícia israelita confirmou a morte de Ran Gvili, um oficial militar que se acreditava ter sido raptado no Kibbutz Alumim pelo Hamas durante a ação armada de 07 de outubro do ano passado, mas que, segundo novas informações, terá morrido durante o ataque.

Em Gaza, mais de 26.750 pessoas foram mortas e outras 65.636 ficaram feridas em 117 dias de ofensiva, enquanto cerca de oito mil corpos permanecem nos escombros, de acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde do Executivo de Gaza controlado pelo Hamas.