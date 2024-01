Os Brocados são um tecido nobre e luxuoso, com alto relevo na superfície.

A sua origem teve lugar na China, durante o Século III a.c. Nessa época, este tecido tinha como base a seda, e eram bordados em prata, ouro, pedras preciosas, pena e plumas de aves exóticas. Tornou-se o tecido oficial das roupas dos imperadores chineses. Mais tarde, foram transportados para a Pérsia, Ásia menor, Síria, Índia, e posteriormente para a Europa. Os Brocados foram muito utilizados pelas famílias reais.

Este tecido exuberante e bem estruturado, aos dias de hoje surge em diversos materiais, desde a seda natural, artificial, algodão, e outros fios sintéticos.

No que concerne ao vestuário, pode ser utilizado na alfaiataria, como para a confecção de calças, blazers e coletes. Porém, é nas saias que se destaca, pela sua versatilidade. As saias de Brocados são atemporais, podem ser usadas em todas as estações, para uma aparência casual ou formal, além de combinar com todos os tipos de corpo.

As saias de Brocados são atemporais, podem ser usadas em todas as estações, para uma aparência casual ou formal, além de combinar com todos os tipos de corpo.

