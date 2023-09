Argentina retira galardões concedidos ao ditador chileno Augusto Pinochet

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, ordenou hoje a retirada da Ordem do Mérito e da Ordem do Libertador San Martín concedidas ao falecido ditador chileno Augusto Pinochet.

De acordo com a porta-voz da presidência, Gabriela Cerruti, o decreto será publicado na quinta-feira no Diário Oficial e proibirá os herdeiros de Pinochet de usar a referida insígnia, segundo a agência de notícias argentina Télam.

A medida "está relacionada com a próxima comemoração do golpe de Estado no Chile, no contexto dos 40 anos de democracia na Argentina e da luta contínua do nosso país contra o negacionismo, pela justiça, pela verdade e pela memória", disse Cerruti.

A 11 de setembro de 1973, um golpe de Estado no Chile que assassinou o Presidente eleito Salvador Allende levou ao poder Augusto Pinochet.

A evocação dessa data contará com a presença de vários chefes de Estado e de Governo, entre os quais o primeiro-ministro português, António Costa.