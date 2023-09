EUA lançaram míssil balístico sobre o Pacífico

Os Estados Unidos efetuaram hoje um ensaio balístico intercontinental a partir de uma base na Califórnia para demonstrar a preparação das forças nucleares do país.

O lançamento do míssil ocorreu às 01:26 (hora local, 10:26 em Lisboa) a partir da base de North Vandergberg, situada 250 quilómetros a sul de Los Angeles, na costa do Pacífico.

Os EUA alertaram o Governo russo sobe os planos de lançamento do míssil no âmbito "das suas obrigações bilaterais existentes", assinalou na terça-feira em conferência de imprensa prévia ao lançamento o general Pat Ryder, porta-voz do Pentágono.

O Executivo norte-americano tinha programado este lançamento "desde há anos" e numa operação "de rotina" com o objetivo de "avaliar a eficácia" do sistema de armamento dos EUA, acrescentou Ryder.

Esta ação dos Estados Unidos coincide com as tensões com a Rússia motivadas pela guerra na Ucrânia e o reforço das alianças com o Japão e a Coreia do Sul na região do Pacífico.