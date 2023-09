Criminalidade global e violenta crescem em Macau no primeiro semestre

As autoridades de Macau registaram um aumento de 25,4% da criminalidade global no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Os crimes contra as pessoas, contra o património, contra a vida em sociedade e contra o território cresceram 0,9%, 44,5%, 33% e 46,7%, respetivamente, informaram as autoridades da segurança em conferência de imprensa.

Já a criminalidade violenta também subiu (47%), com os maiores aumentos a registarem-se nos roubos (240%) e sequestros (200%).

Contudo, o secretário para a Segurança ressalvou que os dados em termos gerais apontam para uma diminuição quando a comparação é feita com a primeira metade de 2019, antes da pandemia de covid-19.

"Acredita-se que esta mudança dos números registados [de 2022 para 2023] está relacionada com o aumento de turistas, com a recuperação económica e com o abrandamento da situação pandémica", sublinhou Wong Sio Chak.

Por outro lado, o governante salientou que "nos últimos anos, tem-se registado uma tendência de aumento dos casos de burla nas telecomunicações e 'online', uma tendência que se explica, argumentou, "com a mudança do modo de vida das pessoas e a dependência crescente da internet".

Wong também sinalizou que "o número total de crimes relacionados com o jogo no primeiro semestre de 2023 aumentou em comparação com o mesmo período do ano passado, mas ainda é menos de metade do número total de crimes relacionados com o jogo no mesmo período de 2019", pelo que "a atual situação de segurança é estável".

O governante sublinhou ainda "a melhoria da eficiência da investigação e da capacidade de combate ao crime" com o sistema de videovigilância "como mecanismo de auxílio na investigação", e que incluíram casos de criminalidade violenta.

O sistema de videovigilância em Macau, território com pouco mais de 30 quilómetros quadrados, conhecido por "Olhos no céu", é composto por mais de 1.700 câmaras, com as autoridades a pretenderem instalar mais 680.