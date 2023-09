Comerciante português na Venezuela morre atropelado numa autoestrada

Um comerciante português na Venezuela morreu atropelado no sábado quando tentava atravessar uma autoestrada e o condutor está a ser procurado pelas autoridades, disse à Lusa fonte da comunidade portuguesa.

Francisco Teixeira Lopes, de 70 anos, vivia em San Mateo, no município Bolívar, do estado de Carabobo, a 100 quilómetros a oeste de Caracas.

O acidente ocorreu ao quilómetro 92 da Autoestrada Regional do Centro (ARC), que liga a capital venezuelana a várias cidades do interior do país.

De acordo com a Polícia Nacional Bolivariana, o português terá sido atropelado quando tentava atravessar a autoestrada, tendo sido levado para a urgência do Hospital José Maria Benítez, onde morreu pouco depois.