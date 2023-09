Cidadãos protestam este domingo em várias cidades do país contra os incêndios florestais em Portugal

Cidadãos de várias cidades do país protestam hoje contra os incêndios florestais em Portugal e contra o impacto da monocultura do eucalipto e a indústria da celulose.

No manifesto do protesto, são apontados os ciclos cada vez mais curtos de incêndios catastróficos no país e a responsabilidade da indústria das celuloses e dos sucessivos governos neste facto.

"Ao longo de décadas, as decisões tomadas pela indústria e pelos governantes tornaram Portugal o país com a maior área de eucaliptal relativa de todo o mundo. O resultado foi a transformação do nosso país num território abandonado, onde predomina uma espécie invasora e altamente combustível, o eucalipto", lê-se no documento.

Em Lisboa, o protesto parte do Largo da Estefânia, passa pelo Instituto de Conservação da Natureza e termina na sede da The Navigator Company.

"Em Odemira, local de recentes incêndios nas áreas de eucaliptais da The Navigator Company, o protesto decorrerá com uma marcha desde o bar 'O Cais' até à Câmara Municipal", enquanto no Porto será em frente à feira do Livro no Palácio de Cristal e, em Coimbra, em frente à sede do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, na Mata Nacional do Choupal (Casa Azul).

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Sporting, com uma difícil deslocação a casa do Sporting de Braga, e o FC Porto, com o Arouca, procuram recolocar-se três pontos à frente do Benfica, no encerramento da quarta jornada da I Liga de futebol.

Os 'leões' viram o Benfica igualar os nove pontos que trazem para esta jornada com a goleada ao Vitória de Guimarães (4-0), no sábado, derrotando outra das equipas que tinham somado por vitórias os três primeiros encontros.

Assim, a vitória permitiria aos comandados de Rúben Amorim continuar na frente, colocar o Vitória a três pontos e manter distâncias para o Benfica, enquanto os minhotos ainda só disputaram dois jogos, com uma vitória e uma derrota.

Antes, pelas 18:00, o FC Porto recebe no Estádio do Dragão o Arouca, que soma cinco pontos e ainda não perdeu nesta edição da I Liga, também à procura de chegar aos 12 pontos antes da paragem internacional de seleções.

No dia em que encerra a quarta jornada, o Desportivo de Chaves recebe o Moreirense e o Boavista, que procura manter-se no grupo da frente, visita o Estoril Praia, com ambos os encontros a iniciarem-se às 15:30.

POLÍTICA

O presidente do PSD, Luís Montenegro, encerra hoje a Universidade de Verão do partido, numa edição que ficou marcada pelo tema das presidenciais e por um 'recado' do antigo líder Durão Barroso sobre a importância de vencer as europeias.

Montenegro poderá voltar hoje ao tema da Festa do Pontal do partido, na qual anunciou cinco propostas na área fiscal, incluindo uma redução ainda este ano das taxas do IRS em todos os escalões, à exceção do último, que seria financiada pelo excedente da receita fiscal.

O PSD solicitou para 20 de setembro a discussão e votação no parlamento dos diplomas com as várias medidas fiscais, nas quais se contam uma taxa máxima de IRS para os jovens até aos 35 anos, a atualização obrigatória dos escalões do IRS em função da inflação, um mecanismo para que o parlamento decida o que fazer com o excedente fiscal e isenção de IRS e TSU para os prémios de produtividade com um valor até 6% da remuneração base anual.

Este ano, este evento tradicional foi marcado pelos ecos do anúncio feito pelo antigo líder do PSD, Luís Marques Mendes, de que estaria disposto a vir a candidatar-se às presidenciais.

O próprio Marcelo Rebelo de Sousa, que participou presencialmente na 'Universidade' pela primeira vez desde que foi eleito para Belém, acabou por dizer que esperava que um futuro sucessor não perdesse o seu legado de "presidente de proximidade".

E o líder o partido, Luís Montenegro, não escapou a perguntas sobre o tema, mas descartou-as, considerando que não tencionava falar sobre o assunto antes de dois anos.

A fechar a semana, o antigo primeiro-ministro Durão Barroso passou também pela Universidade de Verão do PSD e, voltando a afastar uma candidatura presidencial em 2026, preferiu deixar metas paras as eleições europeias já do próximo ano, que definiu como "prioridade imediata" do partido.

SOCIEDADE

O novo patriarca de Lisboa, Rui Valério, preside hoje à sua primeira missa enquanto patriarca, na cerimónia da sua entrada solene, que decorre na igreja de Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos.

As cerimónia será transmitida em direto pela RTP1 e pelas redes sociais do Patriarcado, bem como pela Rádio Renascença, a Rádio Maria e a Rádio Canção Nova, segundo uma nota do Patriarcado.

Rui Valério, que trabalhou durante vários anos como padre no Patriarcado, sucede a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.

O Vaticano anunciou, em 10 de agosto, a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança como novo patriarca de Lisboa.