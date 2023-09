Portugal assume presidência do Fórum Europeu dos Serviços de Guarda Costeira

Portugal assume a partir de hoje e durante um ano a presidência do Fórum Europeu dos Serviços de Guarda Costeira (ECGFF, sigla em inglês) através da Autoridade Marítima Nacional e da Guarda Nacional Republicana.

Em comunicado, a GNR indica que Portugal sucede à Bélgica na presidência do Fórum Europeu dos Serviços de Guarda Costeira (European Coast Guard Functions Fórum - ECGFF), decorrendo o mandando entre setembro de 2023 a setembro de 2024.

O ECGFF é um fórum que tem como propósito contribuir e promover a compreensão e o desenvolvimento de questões marítimas para a importância e interesse comum relacionadas com as funções da guarda costeira.

Criado em 2009, o ECGFF é constituído por 40 entidades de 23 países europeus e sete observadores, apoiado pela Comissão Europeia e pelas agências Frontex (Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas), EMSA (Agência Europeia de Segurança Marítima) e EFCA (Agência Europeia do Controlo das Pescas).

A GNR indica que ao longo da presidência o ECGFF vai organizar vários workshops de interesse para a guarda costeira, que visam reforçar os laços com os Estados--membros europeus e, consequentemente, com as organizações de guarda costeira, procurando a troca de informações e experiências e identificando soluções para problemas comuns.

Segundo a GNR, a cerimónia de transferência de presidência do European Coast Guard Functions Forum da Bélgica para Portugal decorreu hoje de manhã.