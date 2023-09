Euro recua para valor mais baixo desde Janeiro

O euro depreciou-se ontem para o nível de 1,05 dólares, um mínimo desde a primeira semana de janeiro, dado que a aversão ao risco impulsiona a venda de dólares.

Às 17:45 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0507 dólares, quando na terça-feira ao fim da tarde negociava a 1,0569 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0536 dólares.

O euro tem registado sucessivas descidas, com os investidores preocupados com a inflação e com uma possível recessão, uma vez que os bancos centrais têm indicado que vão manter as taxas de juro elevadas durante mais tempo.

Divisas................hoje............terça-feira

Euro/dólar............1,0507................1,0569

Euro/libra............0,86628..............0,86844

Euro/iene.............157,17................157,39

Dólar/iene............149,58................148,91