Euro ultrapassa 1,07 dólares antes das decisões da Fed

O euro subiu hoje e negociou acima de 1,07 dólares, antes de serem divulgadas as decisões da reunião da Reserva Federal (Fed) norte-americana.

Às 17:40 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0736 dólares, quando na terça-feira ao final da tarde negociava a 1,0683 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0702 dólares.

Os mercados reagiram com otimismo aos dados da inflação no Reino Unido, que subiu 0,3% em agosto face ao mês anterior e 6,7% na comparação homóloga, menos do que o previsto.

A libra recuou face ao dólar e ao euro porque esta subida mais moderada da inflação reduz a pressão sobre o Banco de Inglaterra para novos aumentos das taxas de juro, embora ainda seja possível que as aumente na reunião de quinta-feira.

Os investidores esperam a divulgação das decisões que serão anunciadas hoje após a reunião de política monetária da Fed, banco central norte-americano.

Divisas................hoje............terça-feira

Euro/dólar............1,0736................1,0683

Euro/libra............0,86447..............0,86246

Euro/iene.............158,40................157,91

Dólar/iene............147,55................147,81