EUA preocupados com eventual acordo militar entre Rússia e Coreia do Norte

Os Estados Unidos da América (EUA) expressaram hoje preocupação perante as perspetivas de cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, numa altura em que os dirigentes dos dois países se reuniram na Rússia.

"Estamos evidentemente preocupados com qualquer relação de defesa que nasça entre a Coreia do Norte e a Rússia", declarou o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby.

Também o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, manifestou preocupação com qualquer cooperação entre Moscovo e Pyongyang na área dos satélites, que constituiria "uma violação de várias resoluções da ONU".

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, reuniu-se hoje com o Presidente russo, Vladimir Putin, durante uma visita excecional à Rússia destinada a reforçar as suas relações, em particular as militares.

Putin declarou ver "perspetivas" de cooperação militar com a Coreia do Norte, apesar das sanções internacionais impostas a Pyongyang por causa dos seus programas nucleares e da produção de novos mísseis.

Os EUA "não hesitarão" em impor sanções, se necessário, a Pyongyang e Moscovo, advertiu Miller.

"Qualquer acordo que reforce as capacidades militares da Coreia do Norte será certamente preocupante", afirmou, por seu lado, John Kirby.

Para Washington, a aproximação da Rússia à Coreia do Norte, bem como ao Irão, que fornece 'drones' (aparelhos não tripulados) a Moscovo, "atesta o seu desespero" na guerra que trava na Ucrânia.