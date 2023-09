Marcelo reúne-se hoje com comunidade portuguesa do estado de Nova Iorque

O Presidente da República reúne-se hoje com a comunidade emigrante portuguesa do estado de Nova Iorque, no quarto dia de uma visita aos Estados Unidos da América para participar na 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

O encontro com a comunidade portuguesa terá lugar em Tarrytown, cerca de 50 quilómetros a norte da cidade de Nova Iorque, numa gala da associação New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC) seguida de jantar.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou no domingo à noite aos Estados Unidos da América, para participar no debate geral anual entre chefes de Estado e de Governo dos 193 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU).

No seu discurso, na terça-feira, deixou um apelo aos líderes mundiais para que se passe das promessas à ação na reforma da ONU, em particular do seu Conselho de Segurança, e das instituições financeiras mundiais.

"Ano após ano, nós prometemos. É tempo de cumprir", afirmou.

Durante esta semana, o chefe de Estado teve um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e interveio também em cimeiras sobre o desenvolvimento sustentável e o clima e num debate aberto do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia.

Hoje, antes do encontro em Tarrytown, o programa de Marcelo Rebelo de Sousa inclui um passeio em Manhattan, Nova Iorque, com passagens por lojas portuguesas em Times Square.

O Presidente da República, que na semana anterior esteve no Canadá numa visita oficial de cinco dias, viajará de regresso a Portugal sexta-feira à noite, depois de um encontro com a comunidade portuguesa do estado de New Jersey.

Em Nova Iorque, tanto o Presidente da República como o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, têm tido reuniões bilaterais para, entre outros objetivos, promover a candidatura de Portugal a um lugar de membro não-permanente no Conselho de Segurança da ONU no biénio 2027-2028.