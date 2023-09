Comércio externo da zona euro com excedente de 6,5 mil milhões de euros em Julho

A balança comercial externa da zona euro registou, em julho, um excedente 6,5 de mil milhões de euros, que se compara com o défice homólogo de 36,3 mil milhões de euros (ME), divulgou hoje o Eurostat.

Em julho, de acordo com os dados do serviço de estatística da União Europeia (UE), as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo somaram 227,8 mil ME, menos 2,7% do que no mesmo mês de 2022, e as importações baixaram 18,2%, para os 221,3 mil ME.

A UE, por seu lado, registou um excedente comercial de 4,9 mil ME, contra um défice de 43,4 mil ME registado em julho de 2022.

As exportações de bens da UE para o resto do mundo baixaram 3,2%, face ao mês homólogo, para os 205,2 mil ME e importações de bens feitas pelo bloco europeu recuaram 21,5%, no valor de 200,3 mil ME.