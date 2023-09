Associação Zero aplaude compromisso de Portugal com energia 100% renovável até 2030

A associação ambientalista Zero aplaudiu hoje o compromisso assumido num discurso do Presidente da República de o país alcançar, até 2030, a meta de 100% de eletricidade proveniente de fontes renováveis.

Marcelo Rebelo de Sousa participou hoje na Cimeira da Ambição Climática, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, e, no seu discurso, realçou as medidas adotadas em Portugal para combater as alterações climáticas.

Numa referência aos compromissos de Portugal, o chefe de Estado adiantou que o país vai "antecipar em quatro anos, para 2026, 80% de renováveis na produção de eletricidade e em 2030 100% de renováveis", medidas que foram elogiadas pela Zero.

"Acima de tudo, a Zero aplaude o compromisso de Portugal, agora anunciado", sublinha a associação ambientalista em comunicado, sublinhando que o compromisso para atingir 100% de eletricidade de fontes renováveis em 2030 deve ser atualizado na versão final do Plano Nacional de Energia e Clima que, na sua versão preliminar de junho deste ano, apontava para 90%".

Em comunicado, a Zero saúda também a antecipação da neutralidade climática de 2050 para 2045.

Na intervenção de Marcelo na ONU, o Presidente da República pediu também "mais ambição e credibilidade no que respeita à ação climática".

Além da antecipação de metas, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou também que Portugal vai "duplicar o investimento em ciência e tecnologia aplicadas aos mares".