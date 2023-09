Pista de atletismo de Machico será reabilitada

Depois da beneficiação da pista de atletismo do Complexo Desportivo da Madeira e da recuperação da pista do Estádio de Câmara de Lobos, a próxima infra-estrutura do género a ser alvo de melhoramentos será do campo de Machico.

“Esse será o próximo passo”, afirmou esta manhã o presidente do Governo Regional depois de ter ouvido o vice-presidente da Associação de Atletismo elogiar os melhoramentos nas pistas da Região, no entanto não deixou de apontar o equipamento de Machico para eventual melhoramento.

Para já, Miguel Albuquerque diz que não está perspectivado a concretização de qualquer obra semelhante para o Funchal, todavia se houver “condições” financeiras não descartou a realização de mais uma pista, ainda que dissesse que a pista que hoje visitou fica a “3 minutos” da capital madeirense.

A empreitada que hoje visitou foi reabilitada e compreendeu a substituição integral da pista sintética de atletismo e o seu devido apetrechamento, bem como a reabilitação de algumas estruturas que se encontravam danificadas.

Os trabalhos de reabilitação agora concluídos, que representam um investimento de cerca de 785 mil euros (já com IVA) do Governo Regional da Madeira, dão sequência a anteriores intervenções realizadas nesta importante infraestrutura desportiva da Região no actual mandato governativo.

Antes recordou que a reposição da cobertura do estádio, que representou um investimento de cerca de 240 mil euros, e a substituição do relvado sintético, que representou um investimento de cerca de 200 mil euros.

Ou seja, no global são já cerca de 1,25 milhões de euros investidos recentemente na reabilitação de todo o Estádio do Carmo.