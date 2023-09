Brasil regista excedente comercial recorde nos primeiros oito meses do ano

O Brasil registou um excedente comercial nos primeiros oito meses de 2023 de 63,3 mil milhões de dólares (58,7 mil milhões de euros), 45% a mais do que no mesmo período de 2022 e um recorde histórico, informou hoje o Governo.

Até agora, em 2023, as exportações brasileiras avançaram 0,3%, para 225 mil milhões de dólares (208,7 mil milhões de euros), enquanto as importações caíram 10,4%, para 162 mil milhões de dólares (150 mil milhões de euros).

O excedente comercial atingiu 9,8 mil milhões de dólares (9,1 mil milhões de euros) em agosto, montante 138% maior do que no mesmo mês do ano passado devido ao crescimento no volume de exportações.

As vendas ao exterior aumentaram 1,4% em termos homólogos no mês passado, atingindo 31,2 mil milhões de dólares (28,9 mil milhões de euros), um recorde para agosto, enquanto as compras acomodaram uma diminuição de 19,6%, fixando-se em 21,4 mil milhões de dólares (19,9 mil milhões de euros).

Por categorias, o valor das exportações do setor agrícola, que mais pesa na balança comercial do país sul-americano, cresceu 7% graças a uma alta no volume de vendas que compensou a queda dos preços.

Por outro lado, o valor dos produtos minerais exportados diminuiu 3,7%; e o dos bens industriais, 1,4%.

Quanto aos destinos, as exportações para a Ásia aumentaram 4,2%; para a América do Norte, 2,5%; para a América do Sul, 3,9%; e para África, 2%.

Por outro lado, os envios de produtos brasileiros para a Europa caíram 9,4%; e Oriente Médio, 12,6%.