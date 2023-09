Reserva Federal inicia reunião e pode deixar taxas de juro inalteradas

A Reserva Federal (Fed) inicia hoje a sua reunião de política monetária, com analistas e economistas convencidos que o banco central norte-americano vai deixar as taxas de juro inalteradas.

As taxas de juro situam-se atualmente entre 5,25% e 5,50%, o nível mais elevado em 22 anos, após 11 subidas desde março de 2022 e só com uma pausa em junho passado.

Espera-se que nesta reunião, os membros do comité de política monetária debatam se serão apropriadas mais subidas até ao fim do ano.

O objetivo do aumento das taxas de juro é travar a elevada taxa de inflação, que atingiu um pico de 9,1% em junho de 2022, tendo descido progressivamente ao longo de um ano, mas em agosto voltou a subir pela segunda vez consecutiva, situando-se em 3,7%, ainda acima do objetivo de 2% definido pela Fed.

As decisões da Fed serão anunciadas na quarta-feira ao fim da tarde, sendo também divulgadas novas previsões macroeconómicas.

De acordo com a ferramenta FedWatch da consultora CME Group, 99% dos analistas acreditam que a Fed não vai subir as taxas de juro este mês. São também cada vez mais (69%) os analistas que consideram que a Fed não as subirá na reunião de novembro nem na de dezembro (58,1%).