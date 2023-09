Venezuela pede extradição de opositores radicados em Espanha e nos EUA

A justiça venezuelana pediu a extradição de quatro políticos opositores atualmente a viver em Espanha e nos Estados Unidos, informou, na sexta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) do país.

De acordo com uma ata divulgada pelo STJ, três dos pedidos são dirigidos a Espanha, onde se encontram o ex-presidente da Câmara Metropolitana de Caracas António Ledezma e as ex-deputadas Dinorah Figuera Tovar e Auristela del Valle Vásquez que, em dezembro de 2022, foram nomeadas presidente e vice-presidente, respetivamente, do parlamento, após a dissolução do governo interino do opositor Juan Guaidó.

O quarto pedido foi feito aos Estados Unidos, onde está radicada a ex-deputada Marianela Fernández Alvarado, ex-vice-presidente da Assembleia Nacional de 2015, onde a oposição detinha a maioria.

Segundo a imprensa local, estes cidadãos foram acusados de crimes relacionados com "terrorismo".

Em janeiro, um tribunal de Caracas emitiu um mandado de detenção contra Dinorah Figuera Tovar, Auristela del Valle Vásquez e Marianela Fernández Alvarado, pelo envolvimento nos crimes de usurpação de funções, traição à pátria, associação para cometer delito e legitimação de capitais.

Por outro lado, António Ledezma é acusado também dos crimes de traição à pátria, conspiração, instigação e associação para cometer delitos, após declarar à imprensa que tinha conversado com militares sobre alegados planos violentos para afastar Nicolás Maduro do poder.