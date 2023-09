Talibãs detiveram 18 funcionários de uma ONG com sede no Afeganistão

Os talibãs detiveram 18 funcionários, incluindo um estrangeiro, de uma organização não governamental com sede no Afeganistão, disse o grupo sem fins lucrativos, citado pela Associated Press, adiantando que foram levados para Cabul.

As Organizações Não-Governamentais (ONG) estão sob maior escrutínio desde que os talibãs assumiram o controlo do país, há dois anos.

Após a tomada do poder, os talibãs introduziram medidas duras no país e proibiram as mulheres afegãs de frequentar a educação para além do sexto ano, bem como de aceder à vida pública e ao trabalho, incluindo o trabalho para ONG.

A Missão de Assistência Internacional disse hoje que 18 dos seus funcionários foram levado pelos talibãs, do escritório da ONG na província central de Ghor, em duas ocasiões distintas este mês.

Os 18 detidos foram levados para Cabul, informou a missão.

"Não temos conhecimento das circunstâncias que levaram a estes incidentes e não fomos informados do motivo da detenção dos nossos funcionários", afirmaram em comunicado, salientando que o "bem-estar e a segurança" dos colegas "são fundamentais" e garantiram estar "a fazer todo o possível para garantir a sua segurança e garantir a sua rápida libertação."

As autoridades afegãs não quiseram, para já, comentar o sucedido, de acordo com a AP.

Os medias locais, citando o porta-voz do governador provincial, Abdul Wahid Hamas, avançaram que o estrangeiro é cidadão dos Estados Unidos e que os funcionários foram detidos por "propagar e promover o cristianismo".

Os relatórios não identificaram o suposto funcionário americano e não houve comentários imediatos de Washington.

A ONG não respondeu às perguntas da Associated Press sobre os relatórios.

A organização sem fins lucrativos, registada na Suíça, afirma que só funciona no Afeganistão.

Um órgão de vigilância dos Estados Unidos informou, no início, deste ano que os talibãs estão a assediar as ONG que operam no país.