60 réplicas em Marrocos após o grande sismo de sexta-feira

Desde as 23h11 de sexta-feira, 8 de Setembro, hora em que Marrocos foi atingido por um sismo de magnitude 6.9 na escala de Richter, foram registadas 60 réplicas pela rede sísmica nacional.

De acordo com a informação disponível no sítio da internet da Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os abalos registados tiveram entre 2 e 4,5 de magnitude.

Após o terramoto principal, seguiu-se um tremor com magnitude de 4,5 às 23h30 e outros tantos abalos, mas menos expressivos.

Este domingo, a região continua a registar actividade sísmica, pelas 9 horas foi identificado um sismo com magnitude 3.6 a 21 km de profundidade.

O sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter que abalou o centro de Marrocos na sexta-feira foi sentido em várias regiões de Portugal, confirmou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O terramoto ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilómetros às 23:11 locais (mesma hora em Lisboa).

O último balanço provisório do Ministério do Interior marroquino dava conta de 2.012 mortos e 2.059 feridos, dos quais 1.404 em estado grave.