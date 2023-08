Cerca de 1,5 milhões de pessoas na missa com o Papa no Parque Tejo

Cerca de um milhão e meio de pessoas estão hoje no Parque Tejo, em Lisboa, na missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), presidida pelo Papa Francisco, anunciou a sala de imprensa da Santa Sé.

"As autoridades locais confirmaram a presença de cerca de um milhão e 500 mil pessoas no Parque Tejo para a Santa Missa", divulgou a Santa Sé.

Este é o mesmo número de pessoas que participaram na vigília, no sábado à noite, também no Parque Tejo, de acordo com as autoridades.

A JMJ, o maior evento da Igreja Católica, começou na terça-feira e termina no domingo. Pela primeira vez, realiza-se na capital portuguesa.

O anúncio da escolha de Lisboa foi feito em 27 de janeiro de 2019, na missa de encerramento da JMJ na Cidade do Panamá, pelo prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, Kevin Joseph Farrell. Este dicastério é o organismo do Vaticano que organiza a JMJ com um comité local.

Na mesma ocasião, o Papa Francisco, que presidia à JMJ, escreveu na sua conta no Twitter: "A vocês, queridos jovens, um muito obrigado por #Panama2019. Continuem a caminhar, continuem a viver a fé e a compartilhá-la. Até Lisboa em 2022".

A JMJ em Lisboa acabou por ser adiada um ano, devido à pandemia de covid-19.