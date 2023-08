Papa recebido por multidão em apoteose no Parque Eduardo VII em Lisboa

O Papa foi hoje recebido por uma multidão em apoteose assim que apareceu no palco do Parque Eduardo VII, em Lisboa, para o primeiro encontro com jovens na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Perante gritos "esta é a juventude do Papa", Francisco entrou no palco da cerimónia de Acolhimento às 17:34, sendo recebido por um ambiente festivo e colorido pelas centenas de milhares de peregrinos presentes, numerosas bandeiras desfraldadas dos mais de 180 países representados nesta JMJ.

Naquele que é o terceiro dia da JMJ, Francisco ouviu a música "Joyful, joyful", interpretada pela cantora Mimi Froes, acompanhada pelo coro e pela orquestra da JMJ, compostos por 210 cantores e 100 músicos de todas as dioceses de Portugal, dirigidos pela maestrina portuguesa Joana Carneiro.

A música foi acompanhada de uma coreografia de jovens em cima do palco.

Antes, e pela primeira vez nesta JMJ, Francisco usou o papamóvel (carro descapotável) num percurso que incluiu a Avenida da Liberdade e para atravessar demoradamente o Parque até ao palco da cerimónia, tendo sido efusivamente saudado pelos peregrinos.

Esta cerimónia, que terá a duração estimada de uma hora e meia, responde ao apelo que o Papa Francisco fez aos jovens do mundo inteiro, para que se juntassem em Lisboa celebrando a fé e demonstrado a existência de uma Igreja una na sua diversidade.

Este Acolhimento é uma cerimónia que tem na sua génese as palavras-chave alegria, encontro e peregrino.